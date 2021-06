Da Roma - Hysaj, è fatta con la Lazio: cifre e durata dell'accordo

Maurizio Sarri pronto a riabbraccia Elseid Hysaj, prossimo a diventare il secondo acquisto del mercato estivo della Lazio. Come scrive l'edizione odierna de Il Tempo, l'albanese dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con le aquile.

Il quotidiano spiega come l'accordo sia stato trovato con una base da 1.7 milioni di euro a salire per cinque anni con l'aggiunta di eventuali bonus per il jolly che Sarri ha allenato ad Empoli e nel triennio napoletano.