Da Roma - Hysaj in ballottaggio con Zappacosta: l'italiano favorito

Pista Roma sempre aperta per la possibile cessione di Elseid Hysaj. Secondo 'Il Messaggero' oggi in edicola i giallorossi, qualora dovessero cederee Santon, ha due alternative per la fascia destra: Zappacosta ed appunto Hysaj, con l'italiano però al momento favorito ad arrivare alla corsa di Fonseca.