Da Roma, Repubblica - Lotito contatta Gattuso: la prossima settimana si incontreranno, i dettagli

La Lazio fa sul serio per Rino Gattuso. L'edizione romanda del quotidiano Repubblica fa sapere che Lotito sarebbe orientato a separarsi da Inzaghi e il nome caldo per la sua sostituzione, oltre a quella di Mihajlovic, è quello di Rino Gattuso. A quanto pare, tra i due ci sarebbe già stato un contatto ed è in programma un appuntamento per la prossima settimana.