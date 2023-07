Da Roma - Ibanez piace al Napoli, ma la richiesta è eccessiva anche per la Premier

La Roma continua a guardarsi intorno per monetizzare dalle cessioni.

La Roma continua a guardarsi intorno per monetizzare dalle cessioni. Secondo Il Messaggero, vicino all’addio anche Rober Ibañez, ma la valutazione della Roma (35 milioni di euro) è eccessiva sia per i club interessati di Serie A (c'è il Napoli) sia per quelli di Premier (Tottenham, Aston Villa e Fulham).