Da Roma: idea scambio Pau Lopez-Meret, ma è impossibile per un motivo

Ha del clamoroso la voce che rimbalza da Roma: Paul Lopez a Napoli e Meret in giallorosso. Il tutto perché il portiere è in uscita dalla Capitale e la Roma apprezza Meret, in particolar modo De Sanctis. Il Messaggero oggi in edicola scrive che l'idea non è da scartare, ma appare assai improbabile per un motivo: Pau Lopez non accetterà mai di fare il vice di Ospina.