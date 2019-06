Da Roma, Il Messaggero: "Accordo con Manolas e c'è l'ok di Diawara a trasferirsi in giallorosso"

Il Napoli ha raggiunto l'accordo con Kostas Manolas. Ingaggio da 4 milioni a stagione, c'è già il sì del calciatore. Ulteriori aggiornamenti arrivano dal Messaggero oggi in edicola: il Napoli ha due strade per convincere la Roma. La prima è il pagamento per intero della clausola da 36 milioni, la seconda è l'inserimento di Diawara nell'affare come contropartita. Il centrocampista guineano ha già dato l'ok al trasferimento in giallorosso. Si era parlato anche di Verdi che, però, piace alla Sampdoria.