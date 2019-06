Da Roma, Il Messaggero: servono 45mln entro il 30 giugno e ADL fa il suo gioco per Manolas

In attesa che Petrachi diventi ufficialmente ds, la Roma si affida a Raiola, scrive il quotidiano romano Il Messaggero in riferimento alle cessioni di Manolas e Luca Pellegrini al 30 giugno per il Financial Fair Play. La Roma ha bisogno di 45mln di euro e ADL fa il suo gioco. Il presidente - si legge - vorrebbe lo sconto sulla clausola di 36 milioni, anticipando l'operazione (prima della fine di giugno). Così chiama in causa pure il carattere del difensore e l'assenza dell'interlocutore (ds giallorosso) e punta a inserire qualche giocatore nella trattativa, a cominciare da Diawara che piace a Petrachi, contrario però a investire i 15mln chiesti dalla società partenopea, che darebbe il via libera solo se il Napoli pagherà i 36 milioni della clausola.