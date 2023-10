Da Roma - Insigne si offre alla Lazio per gennaio, ma c'è un ostacolo enorme (non è l'ingaggio)

TuttoNapoli.net

Il futuro di Pedro è, almeno per il momento, alla Lazio. Come si legge sulle pagine odierne de Il Messaggero, ai biancocelesti si è offerto Lorenzo Insigne, voglioso di lasciare Toronto e fare rientro in Italia. Ma l’ex Napoli - si legge - verrebbe preso in considerazione dal club di Lotito solo se Pedro decidesse di lasciare Roma, cosa che per adesso non pare essere vicina.

“Voglio restare qui, non andare via a gennaio”, diceva l’ex Barcellona dopo il gol vittoria a Glasgow. Inoltre, aggiunge il quotidiano, nonostante continui il richiamo da parte del Tenerife, difficilmente lo spagnolo lascerà la Lazio anche per la volontà del patron Lotito, che in estate gli ha rinnovato il contratto di un anno con rinnovo automatico alla 25esima presenza, e opzione del club per un altro anno.