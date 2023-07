Da Roma insistono: "Contatti Sarri-Zielinski e c'è la prima offerta di Lotito"

Il quotidiano romano Il Messaggero fa il punto sul mercato della Lazio.

Il quotidiano romano Il Messaggero fa il punto sul mercato della Lazio. Sarri ha chiamato Zielinski, la sera prima che i suoi agenti andassero a Dimaro. Ieri erano lì per trattare il rinnovo (incontro positivo), ma anche per portare l'offerta della Lazio: 20 milioni più bonus, 4 al polacco in scadenza di contratto con il Napoli fra un anno. De Laurentiis aveva chiesto 35 milioni a Lotito venerdì scorso, è sceso a 30 l'altro ieri, potrebbe beffarlo col prolungamento. Bisogna colmare le distanze, Zielinski può essere il principale alleato, il sostituto di Milinkovic scelto da tempo.