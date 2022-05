Da Roma insistono: la Lazio vuole fare il colpo-capolavoro Mertens per Sarri

Sulle pagine del quotidiano romano Il Messaggero si fa il punto sul mercato della Lazio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine del quotidiano romano Il Messaggero si fa il punto sul mercato della Lazio, con il presidente Lotito che è alle prese per accontentare Maurizio Sarri. La firma del rinnovo fino al 2025 è sempre più vicina: c'è l'accordo di massima sulla cifra (3,5 milioni circa più bonus). Il primo obiettivo si chiama Carnesecchi dell'Atalanta. La società è d'accordo e sta studiando la formula per arrivare alla cifra richiesta dalla Dea. In difesa è molto calda la pista Romagnoli. Per rinforzare la fascia sinistra il prescelto è Emerson Palmieri del Chelsea seguito da Parisi dell'Empoli. Il sogno in mezzo al campo è Loftus-Cheek dal Chelsea, ma Sarri accoglierebbe bene anche Allan dall'Everton. In attacco Immobile attende un vice e il capolavoro sarebbe convincere Mertens in scadenza col Napoli.