Da Roma insistono: "La pista Zielinski non è chiusa: ancora nessun rinnovo e Sarri ci spera"

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Roma non danno per tramontata la pista Piotr Zielinski per la Lazio. Il rinnovo con il Napoli ancora non è arrivato, nonostante l'apertura del polacco e De Laurentiis ancora non ha accelerato. Per questo lo stesso centrocampista polacco, secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi, potrebbe pensare di nuovo a cambiare aria. Sarri ci spera, il classe '94 è da sempre la sua prima scelta per il post Milinkovic-Savic e se la trattativa dovesse riaprirsi definitivamente, comunque, servirebbe trovare un compromesso con il Napoli.

La richiesta di De Laurentiis, da 30 milioni di euro, è considerata eccessiva per un giocatore in scadenza e che si avvicina ai trent'anni. Lotito aveva offerto 20 milioni più cinque di bonus, chissà che non possa decidere d'alzare leggermente la posta, se dall'altra parte arrivasse un passo nella sua direzione. Sarri attende, Zakharyan resta un nome da tenere in considerazione, mentre sembrano in ribasso le quotazioni di Kamada. Zielinski è il suo pupillo, l'uomo che considera ideale per completare il centrocampo della Lazio.