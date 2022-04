Aria di rivoluzione in casa Lazio, dove Sarri ha chiesto un corposo mercato in entrata per rimanere

Aria di rivoluzione in casa Lazio, dove Sarri ha chiesto un corposo mercato in entrata per rimanere: stando al Messaggero, in queste settimane Lotito sta provando a piazzare lo spagnolo Luis Alberto, ora corteggiato dal Napoli, che offre Petagna.