Da Roma insistono: "Milinkovic vuole lasciare la Lazio, l'erede individuato è un azzurro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Messaggero fa il punto sul mercato della Lazio e spiega che in caso di addio destinazione Siviglia di Luis Alberto, i biancocelesti hanno già pronto l'assalto a Ivan Ilic dell'Hellas Verona. Non solo: per il giornale, anche Sergej Milinkovic-Savic penserebbe a cambiare aria ed è pronto qualora dovesse partire l'assalto a Piotr Zielinski del Napoli.