Da Roma - Interesse reale per Mertens, Mourinho l’ha segnalato: ma c’è un problema

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianluigi D’Orsi, giornalista della radio romana Retesport: “E’ vero che c’è stato un abboccamento per Dries Mertens, è un profilo che interessa alla Roma. Mourinho l’ha segnalato alla società, ma il problema è la spesa per il contratto del belga. I Friedkin mettono dei paletti oltre i quali non si può andare, però se si dovesse trovare l’accordo col giocatore l’interesse è reale. In radio abbiamo fatto un sondaggio, i tifosi giallorossi ritengono Mertens più funzionale rispetto a Cristiano Ronaldo”.