Da Roma - Intrigo Milik-Dzeko: il bosniaco vuole conoscere il futuro prima di Roma-Juve

L'edizione romana de La Repubblica si concentra sul "giallo legato alla trattativa per il polacco Milik, con Dzeko molto arrabbiato per come sta procedendo tutta la vicenda. Il bosniaco - si legge nel quotidiano - vive il paradosso di non sapere se domenica prossima giocherà con la maglia della Roma o con quella della Juventus la sfida dell’Olimpico tra le due squadre. La dead line per la trattativa è comunque proprio la gara tra Roma e Juventus, non si andrà oltre.