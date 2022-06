Da Roma - Ipotesi Politano difficile: in avanti la Lazio cerca un vice Immobile

"Se dovessi avere una fish da spendere la metterei su Cabral, un’operazione facile da 4mln”.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Paolo Cericola, giornalista di Lazionews: "Se arriva l’offerta per Luis Alberto sicuramente partirà. E’ un giocatore particolare, in alcuni atteggiamenti è un po’ introverso ed ha uscite un po’ particolari. All’inizio fu comprato come alternativa a Candreva e in quella posizione non riusciva, addirittura ebbe l’idea di abbandonare il calcio e fare il pittore. Con Sarri non è partito bene, perché l’allenatore non accettò il suo arrivo in ritardo in ritiro. Lotito lo valuta 40mln, una valutazione assolutamente fuori mercato. Luis vorrebbe tornare a giocare in Spagna, il suo obiettivo sarebbe il Valencia che però non ha fatto nessuna offerta. La sua valutazione sul mercato è di circa 20mln, ma fino ad ora non è arrivata nessuna offerta.

Mertens-Lazio? Tare e Sarri non sono mai andati particolarmente d’accordo e il mercato di gennaio ha creato una crepa forte, addirittura Sarri aveva pensato alle dimissioni. Mertens è un giocatore importante e che merita di giocare e la Lazio in avanti ha un totem importante come Immobile. Tra l’altro il belga merita un ingaggio importante e la Lazio non dà mai uno stipendio alto a una riserva. Sarri l’avrebbe voluto, come avrebbe voluto Zielinski.

Politano? La vedo difficile, la Lazio davanti sta cercando solo un’alternativa a Immobile. Se dovessi avere una fish da spendere la metterei su Cabral, un’operazione facile da 4mln”.