Da Roma - La Lazio libera Radu gratis: accostato al Napoli, ora anche lui vuole andar via

La Lazio si rifà bella. E soprattutto giovane. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nei progetti di Lotito e Tare vi è quello di mettere a disposizione di Simone Inzaghi un gruppo di giocatori più giovane rispetto a quella dell'ultima stagione. Partendo dal "licenziamento" di un grande vecchio come Stefan Radu, accostato anche al Napoli.



FERRI CORTI - La società, scrive il quotidiano, ha fatto presente al difensore romeno che non pretenderanno alcun indennizzo da eventuali società che fossero interessate a lui, nonostante i due anni residui di contratto con un ingaggio da tre milioni lordi a stagione. Un modo per dire con le buone maniere che è il momento di salutare. Dall'entourage del giocatore non commentano: Radu non avrebbe gradito, anche perché riteneva di aver ricevuto altre promesse, ma non vuole lasciare facendo rumore e soprattutto preferirebbe salutare in un clima il più possibile disteso.