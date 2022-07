Da Roma - La Lazio non molla Mertens: contatti con Sarri, Dries ha già dato disponibilità

La Lazio ha già rinforzato il suo attacco con Matteo Cancellieri, ma Maurizio Sarri non molla il suo pupillo Dries Mertens (attualmente svincolato)

La Lazio ha già rinforzato il suo attacco con Matteo Cancellieri, ma Maurizio Sarri non molla il suo pupillo Dries Mertens (attualmente svincolato), nonostante gli agenti di quest'ultimo siano a Marsiglia per trattare con l'OM. A scriverlo è Il Messaggero, secondo cui l'improvvisa accelerata sul fronte cessioni potrebbe riaprire la trattativa con il belga, che di par suo continua a dare la sua disponibilità a trasferirsi a Roma alla corte del suo ex allenatore.