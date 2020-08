Da Roma - Lazio, dopo il caso Silva prova in extremis il colpo Cavani ma è diretto al Benfica

Dopo l'incredibile rifiuto di David Silva, informa Il Messaggero, la Lazio ha tentato in extremis di allacciare qualcosa con Edinson Cavani, che sta andando però al Benfica. Sintomo evidente che i biancocelesti vogliono un nome molto importante per l'attacco per la prossima Champions. Perso lo spagnolo, il direttore sportivo Tare è alla ricerca di un profilo di alto livello.