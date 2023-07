Da Roma - Lazio, Politano alternativa a Berardi: costa 15mln e tornerebbe nella Capitale

L'inizio del ritiro di Auronzo è alle porte e per la Lazio sono ore calde di calciomercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inizio del ritiro di Auronzo è alle porte e per la Lazio sono ore calde di calciomercato. Sull'esterno il piano A porta sempre a Berardi del Sassuolo. L'attaccante classe '94 rimane il preferito di Sarri, nonostante i costi di cartellino e ingaggio rendano l'operazione complessa da portare a casa.

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei tra le alternative spicca Politano del Napoli: il giocatore è in scadenza nel 2025 e di fronte a un'offerta da 15 milioni più bonus il club azzurro non si opporrebbe al trasferimento. Inoltre il calciatore tornerebbe volentieri a Roma, la sua città natale. A riportarlo sono i colleghi de LaLaziosiamonoi.