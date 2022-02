Da Roma - Lazio su Casale, ma in estate occhio al Napoli

Maurizio Sarri a dicembre aveva chiesto a Lotito e Tare l'acquisto di Nicolò Casale del Verona. Jolly difensivo che avrebbe aiutato il tecnico laziale a risolvere un po' di problemi nella retroguardia, alla fine non è stato preso, con il presidente dei gialloblu Setti che ha anche dichiarato: "Non è mai partita una vera e propria trattativa". In realtà ci sarebbe una sorta di promessa in vista di giugno, ma l'interesse di Napoli e Milan potrebbe complicare i piani biancocelesti. A riportarlo è Il Messaggero.