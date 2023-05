Da Roma - Lazio su Simeone: il Napoli lo lascerebbe partire, Sarri lo vuole

Giovanni Simeone via da Napoli un anno dopo il suo arrivo? E' uno scenario che paventa l'edizione odierna de Il Messaggero

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone via da Napoli un anno dopo il suo arrivo? E' uno scenario che paventa l'edizione odierna de Il Messaggero in un articolo sul mercato della Lazio: "L’alternativa a Immobile (che domani cercherà il terzo gol di seguito con la Cremonese, mai trovato quest’anno) diventa già il principale argomento. Il polacco sarebbe perfetto come colpo maturo, Maurizio aveva indicato Rafa Silva a gennaio. Da Napoli lascerebbero partire Simeone, gradito dall’allenatore e sempre attratto dalla Lazio. Oppure bisognerà fare un investimento importante su un giovane come Pinamonti del Sassuolo, ci sono anche altri profili all’estero".