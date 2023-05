Da Roma - Lazio su Zielinski per il dopo Milinkovic, ma il polacco tratta col Napoli

Continuano i rumors di mercato attorno a Sergej Milinkovic-Savic, la cui permanenza alla Lazio resta un rebus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i rumors di mercato attorno a Sergej Milinkovic-Savic, la cui permanenza alla Lazio resta un rebus. Intanto, Il Messaggero approfondisce i nomi dei possibili sostituti del serbo. Rimane forte l’idea Piotr Zielinski, ma è in trattativa col Napoli per il rinnovo. Nel frattempo, Maurizio Sarri ha risondato il terreno per Ruben Loftus-Cheek, anche perché Davide Frattesi sembra destinato a rimanere un sogno. Il tutto, comunque, sarà rimandato a giugno.