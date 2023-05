Da Roma - Lazio-Zielinski, arrivano conferme: Lotito disposto a offrire non più di 20mln

La permanenza di Luis Alberto alla Lazio non può essere assolutamente data per scontata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La permanenza di Luis Alberto alla Lazio non può essere assolutamente data per scontata. Con l'offerta giusta lo spagnolo potrebbe salutare in anticipo i compagni, lasciando un vuoto importante in quella posizione di campo. Anche se Sarri saprebbe perfettamente come andare a colmare quella lacuna. Il portale LaLaziosiamonoi fa sapere che trovano conferme le voci di un interessamento concreto per Piotr Zielinski, in uscita dal Napoli campione d'Italia.

Nonostante la volontà di assecondare i desideri del proprio allenatore, Lotito non sembra disposto a fare follie. Se dovesse avanzare una proposta economica per il polacco non sarebbe comunque superiore ai 20 milioni di euro, considerato anche il contratto in scadenza nel 2024. Scenari che saranno più chiari una volta terminato il campionato.