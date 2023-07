Da Roma: "Lotito ha chiamato ADL, ma c'è un problema per Zielinski"

Ceduto Milinkovic-Savic per 40 milioni, Maurizio Sarri ieri pomeriggio ha incontrato Claudio Lotito per chiedere insistentemente nuovi rinforzi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ceduto Milinkovic-Savic per 40 milioni, Maurizio Sarri ieri pomeriggio ha incontrato Claudio Lotito per chiedere insistentemente nuovi rinforzi. Per Zielinski, il Napoli chiede 25 milioni e non vuole rinnovargli il contratto alle attuali cifre (5 milioni l'ultimo anno). Ieri Lotito ha chiamato De Laurentiis, adesso serve l'affondo deciso del patron, che comunque è sempre restio a investire sul cartellino di un 29enne a cui andrebbero riconosciuti poi 3,5-4 milioni l'anno. A riportare il tutto è Il Messaggero.