Da Roma - Mertens domani può firmare con la Lazio! ADL ha 24 ore di tempo per intervenire

Dries Mertens è molto vicino alla Lazio, pressing costante di Sarri che ha anche convinto Lotito

Dries Mertens è molto vicino alla Lazio, pressing costante di Sarri che ha anche convinto Lotito ad ingaggiare il belga a parametro zero. Da domani il calciatore può essere dei biancocelesti e firmare il nuovo contratto anche se, come riporta la redazione di Radio Radio, al Napoli restano ancora 24 ore di tempo per inserirsi e intervenire confermandolo in rosa. Altrimenti Mertens firmerà per la Lazio.