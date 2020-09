Da Roma: "Milik può essere già a oggi a Roma! Giornata decisiva per il suo trasferimento"

Arek Milik alla Roma, ci siamo. Quella di oggi può essere una giornata decisiva. Verso una fumata bianca nei confronti del club di Friedkin, pronto a versare ai partenopei 3 milioni per il prestito, 15 per l'obbligo di riscatto e altri 9 milioni di bonus (5 al primo punto conquistato nel 2021 e 1 milione ogni 10 reti segnate), oltre ad 1 milione in caso di cessione. Non è da escludere che già oggi Milik si sposti verso la Capitale. Conferma ulteriore del fatto che la trattativa è ormai alle battute finali. Lo riporta il quotidiano romano Il Tempo.