Da Roma: "Milik verso Fonseca, ha chiesto una notte di riflessione prima della risposta"

Arkadiusz Milik fa un altro passo verso la Roma. Doveva essere una giornata decisiva per l’affare che porterà il polacco in giallorosso ed Edin Dzeko alla Juventus, e questo 16 settembre non ha deluso. Come anticipato da Calciomercato.it, oggi l’agente dell’attaccante partenopeo è arrivato in Italia, a Roma, per raggiungere poi il suo assistito a Napoli nel pomeriggio.

In serata è andato poi in scena un confronto ‘interno’: il giocatore ha discusso con Pantak e con la fidanzata Jessica Ziolek. L’offerta romanista è oggettivamente impareggiabile, ma Milik ha chiesto una notte di riflessione e domani il suo rappresentante risentirà i capitolini (forse con un incontro a Trigoria) per discutere i dettagli del suo contratto. Serve ancora un po’ di pazienza, ma quanto accaduto oggi aumenta l’ottimismo: l’epilogo della vicenda è più vicino…