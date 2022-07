Da Roma - Napoli pronto al possibile dopo Zielinski, tre nomi nella lista: c'è anche Luis Alberto

L'edizione oggi in edicola de Il Tempo spiega che per Luis Alberto potrebbe esserci mercato in Serie A.

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport L'edizione oggi in edicola de Il Tempo spiega che per Luis Alberto potrebbe esserci mercato in Serie A: se il Napoli dovesse cedere Piotr Zielinski al West Ham, De Laurentiis potrebbe piombare sul 10 della Lazio. È uno dei profili maggiormente graditi dal patron azzurro, che al momento sta vagliando le ipotesi Lo Celso e Szoboszlai.