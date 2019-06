Da Roma: "Napoli su Manolas, la Roma risponde con Mertens: stanziati 30mln per il belga"

Il calciomercato della Roma entra nel periodo caldo. Entro il 30 giugno bisogna vendere per mettere denaro fresco a bilancio. Una di queste trattative potrebbe avere 2 step. Manolas è da tempo nel mirino del Napoli e in questi giorni potrebbe finire ai pendii del Vesuvio. Poi, da luglio, i giallorossi possono stanziare la somma di 30 milioni per portare a Trigoria Dries Mertens. Lo scrive il quotidiano Leggo.