Da Roma - Non solo Juve, c'è il Napoli su Milinkovic! Primo approccio con la Lazio: i dettagli

Non solo la Juventus sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista in scadenza a giugno 2024 con la La

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la Juventus sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista in scadenza a giugno 2024 con la Lazio. Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, c'è un'altra big che avrebbe sondato il terreno con la Lazio: il Napoli. Con il probabile addio di Zielinski in mediana, la squadra di Spalletti è alla ricerca di un rinforzo di qualità per la prossima stagione, quando dovrà difendere il titolo dall'assalto delle concorrenti. E quale miglior alleato del Sergente? Per il momento però va ravvisato solo un timido interesse per il numero 21. Nessuna proposta ufficiale, ma non è escluso se ne possa parlare meglio a campionato concluso.