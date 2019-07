Da Roma: "Nuove voci su Mertens, ma il Napoli al momento non lo lascia andare"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Nuove voci su Mertens: ma il Napoli per il momento non lo lascia andare". I giallorossi, che trattano Veretout con la Fiorentina, sono anche alla ricerca di un attaccante. Piace da tempo il belga del Napoli in scadenza di contratto ma al momento la società azzurra non ha alcuna intenzione di cederlo. Mertens vuole restare anche per superare il record di gol di Hamsik fermo a 121.