Da Roma - Petagna non stuzzica Sarri: per Luis Alberto la Lazio punta ad altro azzurro

Intrecci di mercato fra Lazio e Napoli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il club partenopeo avrebbe ricevuto la proposta della You First per Luis Alberto riscontrando interesse. La contropartita per arrivare allo spagnolo potrebbe essere Andrea Petagna che però non stuzzica Maurizio Sarri, il cui mirino sarebbe spostato su giocatori come Pinamonti o Caputo. La pazza idea potrebbe essere quella di inserire Mertens nella trattativa.