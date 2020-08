Da Roma: "Proposto scambio prestiti Meret-Pau Lopez, ADL ha stoppato tutto"

Nei discorsi intavolati con il Napoli riguardo Cengiz Under e Milik, la Roma ha parlato anche della possibilità di uno scambio di prestiti tra Meret, che Gattuso non considera titolare, e Pau Lopez - in uscita dal club giallorosso - ma i partenopei hanno stoppato tutto. Lo riporta il Corriere di Roma.