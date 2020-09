Da Roma - Risolte le pendenze col Napoli, Milik può firmare già domani con la Roma: le ultime

Le ultime questioni ancora pendenti fra Arek Milik ed il Napoli, spiegano i colleghi de Il Tempo, sono state praticamente risolte. Intanto il giocatore, accompagnato dall'agente e del dottor Manara della Roma, sono a St. Moritz per le visite alle ginocchia operate in passato. Se tutto andrà per il verso giusto, già domani dovrebbe arrivare la firma dell'attaccante polacco con la società giallorossa.