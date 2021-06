Da Roma: "Sarri ha chiesto a Lotito uno sforzo per Insigne sfruttando i problemi col Napoli"

Maurizio Sarri prima di firmare sta trattando con la Lazio tutti i movimenti di mercato per poter applicare il suo 4-3-3. Tra i giocatori in uscita c'è anche Joaquin Correa che porterebbe risorse per i colpi in entrata. Secondo i colleghi de Lalaziosiamonoi.it, Sarri oltre a Hysaj sogna di tornare ad allenare anche Lorenzo Insigne e avrebbe chiesto a Tare e Lotito uno sforzo sfruttando l'amicizia con Ciro Immobile, il richiamo del vecchio allenatore ed i non perfetti rapporti col club partenopeo per il rinnovo. La Lazio potrebbe spalmare su più anni la richiesta d'ingaggio del giocatore aggiungendo bonus legati a presenze, gol, assist e risultati. Affare ovviamente difficile e ci sono anche altri nomi per gli esterni offensivi.