Da Roma: “Sarri ha ricevuto chiamate anche da ADL, ma ritorno a Napoli è improbabile”

Il futuro di Maurizio Sarri passa dal mercato che la Lazio farà in estate. Come riporta Il Messaggero il tecnico biancoceleste si aspetta almeno 4-5 rinforzi in ritiro. La volontà del tecnico toscano è quella di continuare la sua avventura sulla panchina della Lazio ma ha già ricevuto chiamate dall'Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da Aurelio De Laurentiis, anche se appare improbabile il clamoroso ritorno a Napoli.