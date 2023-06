Da Roma - Sarri non molla Zielinski: è tra i più graditi per rinforzare il centrocampo

La Lazio è al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra. Il centrocampo è il reparto che più potrebbe essere rivoluzionato.

La Lazio è al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra. Il centrocampo è il reparto che più potrebbe essere rivoluzionato. Il portale biancoceleste la Laziosiamonoi a tal proposito scrive: “La possibile cessione di Milinkovic e la posizione ancora non definita di Luis Alberto (si tratta per il rinnovo) hanno spinto la società biancoceleste a individuare profili pronti e sicuri per la prossima stagione. I giocatori maggiormente graditi a Sarri sono Zielinski del Napoli, Frattesi del Sassuolo, Gedson Fernandes del Besiktas e Loftus-Cheek del Chelsea.

Se Zielinski non rinnoverà il contratto con il Napoli verrà messo sul mercato: richiesta di circa 20 milioni vista l'attuale scadenza 2024 con gli azzurri. Per Frattesi invece si è già scatenata un'asta per cifre che possono toccare addirittura i 40 milioni di euro. Gedson Fernandes e Loftus-Cheek sono le pista più praticabili: il primo è stato acquistato dal Besiktas per 6 milioni l'estate scorsa e ha uno stipendio di poco superiore al milione, il secondo è in uscita dal Chelsea, aperto al dialogo con gli acquirenti sulle formule per la cessione”.