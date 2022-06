Da Roma - Sarri sfida il Napoli: vuole Casale per la difesa, contatti Lotito-Setti

Maurizio Sarri chiede rinforzi per la difesa della Lazio: manca di fatto ancora la coppia di centrali per la prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri chiede rinforzi per la difesa della Lazio: manca di fatto ancora la coppia di centrali per la prossima stagione visto che Francesco Acerbi è in uscita e Luiz Felipe è andato. A Formello sono sempre ottimisti per Alessio Romagnoli ma le tempistiche non sembrano brevi. Al suo fianco potrebbe giocare Nicolò Casale, sul quale c'è anche il Napoli ma per il quale, scrive Il Messaggero, c'è stato un contatto diretto tra Lotito e Setti. E poi ci sono Gila e Chust del Real Madrid, due profili non suggeriti dallo stesso Sarri.