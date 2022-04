Da Roma - Sarri sogna Mertens come vice-Immobile: l’ostacolo è la carta d’identità

In vista della prossima stagione Maurizio Sarri sogna di poter riabbracciare Dries Mertens portandolo alla Lazio

In vista della prossima stagione Maurizio Sarri sogna di poter riabbracciare Dries Mertens portandolo alla Lazio ma sia per lui che per l'eventuale alternativa che risponde al nome di Caputo, pesa la carta d'identità che è poco in linea con i programmi futuri di Lotito. A riportarlo è Il Messaggero.