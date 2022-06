Da Roma - Sarri vuole Mertens, ma la Lazio frena: il motivo

"L’allenatore vorrebbe Mertens, la società è molto più guardinga, tanto che pensano a Cabral come alternativa ad Immobile”.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’, Paolo Cericola, giornalista di Radio Radio ha parlato dell’interesse della Lazio per Dries Mertens: “De Laurentiis e Lotito sono molto amici, fanno fronte comune per quanto riguarda le situazioni Lega e il presidente della Lazio mai nella vita farebbe uno sgarbo a quello del Napoli. E’ vero che però c’è un uomo con la sigaretta in mano a voler forzare un po’ la mano (Sarri, ndr.), che cerca un vice Immobile. Però direttamente dal club mi smentiscono di avere mai fatto un’offerta a Mertens e di pensare ad un’operazione economicamente così importante. Il motivo è molto semplice, la Lazio è sempre andata su un certo tipo di profili, quelli con la carta d’identità un po’ avanti, ma li ha presi per renderli dei titolari inamovibili. Ad esempio Pedro era un titolare nello scacchiere di Sarri, prima ancora ci sono stati Leiva e Klose. Chi arriva a Roma sa benissimo che lì davanti c’è il quattro volte capocannoniere della Serie A, spendere circa 4mln per un’importantissima alternativa, la società non la vede di buon occhio. L’allenatore vorrebbe Mertens, la società è molto più guardinga, tanto che pensano a Cabral come alternativa ad Immobile”.