Da Roma - Sarri vuole Simeone alla Lazio, Lotito un po' meno perché costa: il prezzo

Maurizio Sarri vorrebbe Giovanni Simeone alla Lazio, lo considera un usato sicuro per il ruolo di vice-Immobile.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri vorrebbe Giovanni Simeone alla Lazio, lo considera un usato sicuro per il ruolo di vice-Immobile. A confermarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera: "Un anno fa il presidente del Verona, Maurizio Setti, aveva proposto il Cholito a Lotito (oltre a Cancellieri si trattavano anche Ilic e la punta argentina), prima di cederlo ai campani. Questa volta, invece, è il numero uno di Formello ad aver alzato il telefono per parlare con De Laurentiis. Per prendere Simeone servono non meno di 18 milioni, uno dei motivi per i quali Lotito, che un anno fa lo avrebbe pagato meno, preferirebbe un’alternativa".