Da Roma - Scambio Zielinski-Luis Alberto da fantamercato: valutazione della Lazio spropositata

"E’ ovvio che Zielinski è un nome molto importante per quanto riguarda il centrocampo e Sarri lo riabbraccerebbe molto volentieri, però..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Paolo Cericola, giornalista di Radio Radio ha parlato dell’ipotesi scambio tra Zielinski e Luis Alberto: “Fronte Lazio mi arrivano smentite. Il polacco è un altro di quei giocatori, come Allan e altri, che ha avuto Sarri a Napoli e che in una costruzione di una Lazio di un certo livello vorrebbe con sé. In questo momento il club è impegnato nel cedere per la storia dell’indice di liquidità del 22 giugno, che è molto importante. Quindi ci sono tre operazioni in uscita: Muriqi, Vavro ed Escalante, dopodiché c’è una squadra che deve essere ringiovanita. E’ ovvio che Zielinski è un nome molto importante per quanto riguarda il centrocampo e Sarri lo riabbraccerebbe molto volentieri, però non ho indicazioni sull’interesse del Napoli per Luis Alberto, che la Lazio valuta 40mln, una cifra spropositata. I biancocelesti farebbero volentieri a meno dello spagnolo per salvare Milinkovic, ma siamo davanti a fantamercato”.