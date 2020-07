Da Roma: "Scontro col Napoli sul mercato. Milik rifiuta il giallorosso, alzato il prezzo per Under"

Non solo la presunta violazione del protocollo, i rapporti tra Roma e Napoli si accendono anche sul mercato. Secondo quanto riferito da Il Tempo, De Laurentiis vorrebbe arrivare a Cengiz Under attraverso uno scambio, ma Arek Milik pensa alla Juventus e non considera l'opzione Roma. Il club giallorosso, inoltre, avrebbe alzato la posta rispetto alla valutazione da 25 milioni di euro del turco fatta dal Napoli: ne sarebbe nato uno scontro.