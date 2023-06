Da Roma - Simeone desideroso da tempo di approdare alla Lazio: serve l'ok di ADL

La priorità della Lazio per la prossima stagione, visti i continui infortuni rimediati da Immobile quest'anno, è di assicurarsi un'altra prima punta.

© foto di www.imagephotoagency.it

La priorità della Lazio per la prossima stagione, visti i continui infortuni rimediati da Immobile quest'anno, è di assicurarsi un'altra prima punta. Il Messaggero fa il punto della situazione, sottolineando come in pole ci siano Arkadiusz Milik (in ballo un diritto di riscatto della Juve a 7 milioni dal Marsiglia, esercitabile sino al 10 giugno) e Giovanni Simeone (desideroso da tempo di approdare alla Lazio, ma De Laurentiis deve dare l'ok). Ci sono poi altri nomi che insidiano questi due attaccanti.

Si tratta di Santiago Gimenez (che ha stregato Sarri nelle due sfide di Europa League tra Lazio e Feyenoord) e Marcos Leonardo (brasiliano classe 2003, autore di una doppietta all'Italia al Mondiale Under 20). Da non sottovalutare infine Rafa Silva, accostato alla Lazio già a gennaio.