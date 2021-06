Da Roma: su Sarri c'era l'Everton, ma il tecnico è terrorizzato dal Covid

"Voglio la Lazio perché ha ancora ampi margini di crescita". Con questa frase Maurizio Sarri ha convinto il presidente della Lazio Claudio Lotito, che entro domenica metterà sotto contratto il suo nuovo allenatore. I biancocelesti hanno trovato la strada spianata anche per un altro motivo: Sarri è ancora terrorizzato dal Covid-19, ed è per questo che è saltata l'alternativa che lo portava a prendere il posto di Ancelotti all'Everton. Il tecnico, per incontrare a Formello il patron laziale, si è fatto accompagnare in macchina per poi tornare subito a casa, a conferma della paura del virus che ha sconvolto il mondo. A riportarlo è Il Messaggero.