Da Roma: "Tre acquisti per la prossima stagione. Gattuso ha un merito"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: “Il Napoli delle ultime partite è tutt’altra squadra rispetto a quella vistasi per gran parte dell’esperienza Gattuso. Non penso che tale miglioramento dipenda solo dal recupero degli infortunati, ritengo più probabile che Gattuso abbia fatto tesoro dei tanti errori commessi in precedenza e abbia trovato la soluzione giusta per far rendere al meglio i calciatori. L’ago della bilancia è Insigne, che a 30 anni ha raggiunto la piena maturità, mettendosi la squadra sulle spalle e trascinandola con gol, assist e anche recuperi difensivi. Per la prossima stagione, il Napoli deve rinforzarsi in difesa, soprattutto nella coppia centrale e nel terzino sinistro, e individuare un regista adeguato, che manca ormai da Jorginho. In attacco, invece, il potenziale degli azzurri è uno dei più importanti della Serie A”