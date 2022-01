Da Roma - Troppi dubbi su Ghoulam: Lazio preoccupata dalla sua tenuta fisica

Niente Lazio per Faouzi Ghoulam. Quantomeno non a gennaio. A Maurizio Sarri il terzino del Napoli piace, ma Il Messaggero fa sapere che a preoccupare il biancoceleste è la sua tenuta fisica. L'algerino, d'altronde, non gioca con continuità da quattro anni a causa di numerosi infortuni.