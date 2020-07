Da Roma: Under di nuovo vicino al Napoli, l'offerta di ADL è la migliore

Uno dei papabili nomi per il ruolo di esterno offensivo sulla corsia di destra è Cenzig Under della Roma. Come riferisce Il Messaggero, inizialmente i giallorossi avevano rifiutato l'offerta dell Napoli di 25 mln più 6 di bonus perche erano certi di trovare acquirenti in Premier. Tale certezza è svanita nel giro di 10 giorni e Baldini e tornato alla corte di De Laurentiis. L'accordo è molto vicino e la trattativa si potrà concludere nei prossimi giorni.