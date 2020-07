Da Roma - Under, il Napoli gli offre ingaggio raddoppiato: serve trovare intesa coi giallorossi

Alessandro Tagliaboschi, giornalista del portale Romanews.eu, ha dato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Cenzig Under: "Quella della Roma è una posizione per vedere se temporeggiando con il Napoli possa uscire qualche altra squadra. Sappiamo l'importanza dell'offerta che ha fatto il Napoli al giocatore, Under andrebbe a raddoppiare il suo stipendio. Questo potrebbe essere un aspetto importante per portarlo a Napoli. la sensazione è che se non spunta fuori una nuova pretendente, credo che la posizione della Roma si possa ammorbidire trovando l'intesa sui 30 milioni".